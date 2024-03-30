В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах:

Цієї ночі російські терористи атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Станом на 11:37 у Києві та низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Станом на 11:22, повітряну тривогу оголосили в:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

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