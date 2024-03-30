В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:22, повітряну тривогу оголосили в:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Полтавській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння", - пише пресслужба.
Відбій тривоги
Станом на 11:37 у Києві та низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.
Водночас загроза залишається для:
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Донецької областей.
Атака на Україні у ніч на 30 березня
Цієї ночі російські терористи атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.
Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах:
- Херсонської;
- Сумської;
- Дніпропетровської;
- Полтавській областей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.
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