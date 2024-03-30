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В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Субота 30 березня 2024 11:24
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В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:22, повітряну тривогу оголосили в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Полтавській області.

В Києві та більшій частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

"Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння", - пише пресслужба.

Відбій тривоги

Станом на 11:37 у Києві та низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Водночас загроза залишається для:

  • Кіровоградської;
  • Миколаївської;
  • Херсонської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Донецької областей.

Атака на Україні у ніч на 30 березня

Цієї ночі російські терористи атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах:

  • Херсонської;
  • Сумської;
  • Дніпропетровської;
  • Полтавській областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

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