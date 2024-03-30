В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 11:22, воздушную тревогу объявили в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Полтавской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения", - пишет пресс-служба.

Отбой тревоги

По состоянию на 11:37 в Киеве и ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Атака на Украине в ночь на 30 марта

Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда.

Всего было зафиксировано пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах: