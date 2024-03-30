В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:22, воздушную тревогу объявили в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Полтавской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения", - пишет пресс-служба.
Отбой тревоги
По состоянию на 11:37 в Киеве и ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги.
Атака на Украине в ночь на 30 марта
Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда.
Всего было зафиксировано пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах:
- Херсонской;
- Сумской;
- Днепропетровской;
- Полтавской областей.
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