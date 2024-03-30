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В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Суббота 30 марта 2024 11:24
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В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой) Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:22, воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Полтавской области.

В Киеве и большей части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения", - пишет пресс-служба.

Отбой тревоги

По состоянию на 11:37 в Киеве и ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Атака на Украине в ночь на 30 марта

Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда.

Всего было зафиксировано пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах:

  • Херсонской;
  • Сумской;
  • Днепропетровской;
  • Полтавской областей.

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