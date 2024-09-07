У Києві оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:03.

Попко уточнив, що тривога повʼязана із загрозою ударних безпілотників.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Києва зі сходу.

Моніторингові пабліки повідомляли про наближення двох ударних дронів з боку Броварів та Борисполя.

Оновлено

О 3:21 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 3:41 карта повітряних тривог України виглядає так: