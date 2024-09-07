У Києві оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА і начальника КМВА Сергія Попка.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:03.
Попко уточнив, що тривога повʼязана із загрозою ударних безпілотників.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Києва зі сходу.
Моніторингові пабліки повідомляли про наближення двох ударних дронів з боку Броварів та Борисполя.
Оновлено
О 3:21 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на 3:41 карта повітряних тривог України виглядає так:
Обстріл "Шахедами"
Ввечері у п'ятницю, 6 вересня, армія РФ розпочала чергову масштабну атаку на Україну дронами типу "Шахед".
Близько 2:00 повідомлялося про звуки вибухів у Київській області через роботу ППО.
Також через роботу сил ППО лунали вибухи біля Миколаєва.
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