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У Києві оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА і начальника КМВА Сергія Попка.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:03.

Попко уточнив, що тривога повʼязана із загрозою ударних безпілотників.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Києва зі сходу.

Моніторингові пабліки повідомляли про наближення двох ударних дронів з боку Броварів та Борисполя.

Оновлено

О 3:21 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 3:41 карта повітряних тривог України виглядає так:

Обстріл "Шахедами"

Ввечері у п'ятницю, 6 вересня, армія РФ розпочала чергову масштабну атаку на Україну дронами типу "Шахед".

Близько 2:00 повідомлялося про звуки вибухів у Київській області через роботу ППО.

Також через роботу сил ППО лунали вибухи біля Миколаєва.

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