В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Попко уточнил, что тревога связана с угрозой ударных беспилотников.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил он.

Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БпЛА в районе Киева с востока.

Мониторинговые паблики сообщают о приближении двух ударных дронов со стороны Броваров и Борисполя.

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В 3:21 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так: