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В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога

Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за масштабной атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и начальника КГГА Сергея Попка.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Попко уточнил, что тревога связана с угрозой ударных беспилотников.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил он.

Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БпЛА в районе Киева с востока.

Мониторинговые паблики сообщают о приближении двух ударных дронов со стороны Броваров и Борисполя.

Обновлено

В 3:21 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

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