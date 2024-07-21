У Києві та багатьох областях оголошено тривогу. Працює ППО

Зазначається, що в повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожий БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

У КМВА повідомили про роботу ППО в області та на підступах до Києва.

"На Київщині ворожі БПЛА заходять з Броварського напрямку. Працюють сили ППО. Будьте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Моніторингові пабліки повідомляють, що один із дронів помічений поблизу Броварів та рухається у напрямку Борисполя.

Також повідомляється про рух одного ударного БпЛА типу "Shahed-136" курсом на м. Обухів.

Масштабна атака ударними дронами

За даними Повітряних сил ЗСУ, в даний момент російські безпілотники "Шахед" рухаються:

в напрямку Києва з східного напрямку.

у центральній та східній частині Черкаської області, курс північний.

декілька груп БпЛА в різних частинах Полтавської області.

у північній частині Дніпропетровської області, курс північний.

в північній частині Сумської області, курс північний.

Карта повітряних тривог на даний момент виглядає так: