У Києві та багатьох областях оголошено тривогу. Працює ППО

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київську ОВА.
Зазначається, що в повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожий БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
У КМВА повідомили про роботу ППО в області та на підступах до Києва.
"На Київщині ворожі БПЛА заходять з Броварського напрямку. Працюють сили ППО. Будьте в укриттях!", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Моніторингові пабліки повідомляють, що один із дронів помічений поблизу Броварів та рухається у напрямку Борисполя.
Також повідомляється про рух одного ударного БпЛА типу "Shahed-136" курсом на м. Обухів.
За даними Повітряних сил ЗСУ, в даний момент російські безпілотники "Шахед" рухаються:
Карта повітряних тривог на даний момент виглядає так:
Ввечері у суботу, 20 липня, російський агресор запустив ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
В ніч на 20 липня військові агресора атакували Україну ракетами і "Шахедами". В п'яти областях країни було пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.
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