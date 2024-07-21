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В Киеве и многих областях объявлена тревога. Работает ПВО

Фото: в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Киевскую ОВА.

Отмечается, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован вражеский БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

В КГВА сообщили о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.

"В Киевской области вражеские БПЛА заходят с Броварского направления. Работают силы ПВО. Будьте в укрытиях!", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мониторинговые паблики сообщают, что один из дронов замечен вблизи Броваров и движется в направлении Борисполя.

Также сообщается о движении одного ударного БпЛА типа "Shahed-136" курсом на г. Обухов.

В 3:28 паблики сообщили, что дроны сбиты, угрозы для Киева нет.

Масштабная атака ударными дронами

По данным Воздушных сил ВСУ, в данный момент российские беспилотники "Шахед" движутся:

  • в направлении Киева с восточного направления;
  • в центральной и восточной части Черкасской области, курс северный;
  • несколько групп БпЛА в разных частях Полтавской области;
  • в северной части Днепропетровской области, курс северный;
  • в северной части Сумской области, курс северный.

Обновлено 3:49:

  • БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • Несколько БпЛА в Сумской области, курс северный;
  • БпЛА в восточной части Полтавской области, курс северный;
  • БпЛА в западной части Черниговской области, курс северный.

Карта воздушных тревог в данный момент выглядит так:

Ночной обстрел Украины

Вечером в субботу, 20 июля, российский агрессор запустил ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 20 июля военные агрессора атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В пяти областях страны была повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.

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