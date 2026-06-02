ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві та 7 областях відключення світла через обстріл: чи будуть графіки

10:20 02.06.2026 Вт
2 хв
Енергетики звернулися до українців з важливим закликом
aimg Марія Кучерявець
У Києві та 7 областях відключення світла через обстріл: чи будуть графіки Фото: внаслідок ворожого обстрілу 2 червня пошкоджена енергоінфраструктура (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Через масовану атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури України у столиці виникли знеструмлення. Вони також сталися у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міненерго, "Укренерго" та ДТЕК.

Чи запровадять графіки відключень світла

За інформацією Міненерго, застосування обмежень на сьогодні не прогнозується. Проте енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому актуальну інформацію варто відстежувати на ресурсах своїх обленерго.

Водночас споживання електроенергії в країні зросло - станом на 09:30 воно було на 8,2% вищим, ніж вчора вранці. Це пов'язано з хмарною погодою та дощами в частині областей, через що домашні сонячні електростанції працюють неефективно.

Споживачів просять допомогти енергосистемі:

  • перенести активне користування технікою на день - з 11:00 до 15:00 (період ефективної роботи промислових СЕС);
  • ощадливо споживати електрику у вечірні години - з 18:00 до 22:00 (зокрема, не вмикати кілька потужних приладів одночасно).

Ситуація у Києві

У столиці через обстріл було пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства компанії ДТЕК. Двоє енергетиків поранені, їх госпіталізували.

Через атаку без світла залишилися 140 тисяч родин у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося заживити критичну інфраструктуру та повернути світло для 110 тисяч сімей.

Роботи з відновлення електрики для решти 30 тисяч абонентів тривають.

Удари по нафтогазовій галузі

Окрім електромереж, ворог атакував об’єкти нафтогазової промисловості. Там також зафіксовано пошкодження інфраструктури. Серед працівників підприємств нафтогазової галузі постраждалих немає, на місцях працюють оперативні служби.

Аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об'єктах країни тривають цілодобово, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий обстріл України. Загалом унаслідок комбінованого удару по країні загинули 13 людей, а понад 100 отримали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків.

Детально про наслідки ворожих ударів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми окремо розповідали про наслідки прильотів у Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Відключеня світла Графіки відключення світла Обстріл Києва Війна в Україні Укренерго ДТЕК Міненерго
Новини
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни