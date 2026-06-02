У Києві та 7 областях відключення світла через обстріл: чи будуть графіки

Через масовану атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури України у столиці виникли знеструмлення. Вони також сталися у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міненерго , "Укренерго" та ДТЕК .

Чи запровадять графіки відключень світла

За інформацією Міненерго, застосування обмежень на сьогодні не прогнозується. Проте енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому актуальну інформацію варто відстежувати на ресурсах своїх обленерго.

Водночас споживання електроенергії в країні зросло - станом на 09:30 воно було на 8,2% вищим, ніж вчора вранці. Це пов'язано з хмарною погодою та дощами в частині областей, через що домашні сонячні електростанції працюють неефективно.

Споживачів просять допомогти енергосистемі:

перенести активне користування технікою на день - з 11:00 до 15:00 (період ефективної роботи промислових СЕС);

ощадливо споживати електрику у вечірні години - з 18:00 до 22:00 (зокрема, не вмикати кілька потужних приладів одночасно).

Ситуація у Києві

У столиці через обстріл було пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства компанії ДТЕК. Двоє енергетиків поранені, їх госпіталізували.

Через атаку без світла залишилися 140 тисяч родин у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося заживити критичну інфраструктуру та повернути світло для 110 тисяч сімей.

Роботи з відновлення електрики для решти 30 тисяч абонентів тривають.

Удари по нафтогазовій галузі

Окрім електромереж, ворог атакував об’єкти нафтогазової промисловості. Там також зафіксовано пошкодження інфраструктури. Серед працівників підприємств нафтогазової галузі постраждалих немає, на місцях працюють оперативні служби.

Аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об'єктах країни тривають цілодобово, де це дозволяє безпекова ситуація.