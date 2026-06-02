ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и 7 областях отключение света из-за обстрелов: будут ли графики

10:20 02.06.2026 Вт
2 мин
Энергетики обратились к украинцам с важным призывом
aimg Мария Кучерявец
В Киеве и 7 областях отключение света из-за обстрелов: будут ли графики Фото: в результате вражеского обстрела 2 июня повреждена энергоинфраструктура (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за массированной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в столице возникли обесточивания. Они также произошли в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэнерго, "Укрэнерго" и ДТЭК.

Введут ли графики отключений света

По информации Минэнерго, применение ограничений на сегодня не прогнозируется. Однако энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальную информацию следует отслеживать на ресурсах своих облэнерго.

В то же время потребление электроэнергии в стране выросло - по состоянию на 09:30 оно было на 8,2% выше, чем вчера утром. Это связано с облачной погодой и дождями в части областей, из-за чего домашние солнечные электростанции работают неэффективно.

Потребителей просят помочь энергосистеме:

  • перенести активное пользование техникой на день - с 11:00 до 15:00 (период эффективной работы промышленных СЭС);
  • экономно потреблять электричество в вечерние часы - с 18:00 до 22:00 (в частности, не включать несколько мощных приборов одновременно).

Ситуация в Киеве

В столице в результате обстрела была повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия компании ДТЭК. Двое энергетиков ранены, их госпитализировали.

Из-за атаки без света остались 140 тысяч семей в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

По состоянию на утро энергетикам уже удалось оживить критическую инфраструктуру и вернуть свет для 110 тысяч семей.

Работы по восстановлению электричества для остальных 30 тысяч абонентов продолжаются.

Удары по нефтегазовой отрасли

Кроме электросетей, враг атаковал объекты нефтегазовой промышленности. Там также зафиксированы повреждения инфраструктуры. Среди работников предприятий нефтегазовой отрасли пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах страны продолжаются круглосуточно, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел Украины. Всего в результате комбинированного удара по стране погибли 13 человек, а более 100 получили ранения. Наибольшие разрушения сегодня в Киеве, Днепре и Харькове.

Подробно о последствиях вражеских ударов - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали о последствиях прилетов в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отключения света Графики отключения света Обстрел Киева Война в Украине Укрэнерго ДТЭК Минэнерго
Новости
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны