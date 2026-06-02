В Киеве и 7 областях отключение света из-за обстрелов: будут ли графики

Из-за массированной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в столице возникли обесточивания. Они также произошли в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэнерго , "Укрэнерго" и ДТЭК .

Введут ли графики отключений света

По информации Минэнерго, применение ограничений на сегодня не прогнозируется. Однако энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому актуальную информацию следует отслеживать на ресурсах своих облэнерго.

В то же время потребление электроэнергии в стране выросло - по состоянию на 09:30 оно было на 8,2% выше, чем вчера утром. Это связано с облачной погодой и дождями в части областей, из-за чего домашние солнечные электростанции работают неэффективно.

Потребителей просят помочь энергосистеме:

перенести активное пользование техникой на день - с 11:00 до 15:00 (период эффективной работы промышленных СЭС);

экономно потреблять электричество в вечерние часы - с 18:00 до 22:00 (в частности, не включать несколько мощных приборов одновременно).

Ситуация в Киеве

В столице в результате обстрела была повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия компании ДТЭК. Двое энергетиков ранены, их госпитализировали.

Из-за атаки без света остались 140 тысяч семей в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

По состоянию на утро энергетикам уже удалось оживить критическую инфраструктуру и вернуть свет для 110 тысяч семей.

Работы по восстановлению электричества для остальных 30 тысяч абонентов продолжаются.

Удары по нефтегазовой отрасли

Кроме электросетей, враг атаковал объекты нефтегазовой промышленности. Там также зафиксированы повреждения инфраструктуры. Среди работников предприятий нефтегазовой отрасли пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Аварийно-восстановительные работы на всех поврежденных объектах страны продолжаются круглосуточно, где это позволяет ситуация с безопасностью.