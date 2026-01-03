У Києві світла може не бути чотири години поспіль: графіки відключень на 4 січня

Обстріл Києва та відключення світла

Нагадаємо, що 27 грудня росіяни здійснили дві хвилі ударів по Україні, використовуючи дрони та ракети. Основною ціллю РФ став Київ та Київська область.

Зокрема, в столиці наслідки атаки РФ були зафіксовані одразу в семи районах. Окрім того, у столиці виникли перебої з теплом і водою, к також були введені екстрені відключення світла. Після цього лівий берег міста кілька діб жив з екстреними відключеннями.

Також ми писали, що згідно публікації "Укренерго", завтра у неділю, 4 січня, графіки погодинних відключень світла продовжать діяти у більшості областей України.