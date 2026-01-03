UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві світла може не бути чотири години поспіль: графіки відключень на 4 січня

Фото: на цей раз світла може не бути всього один раз за добу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 4 січня, у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Водночас щонайменше одна підчерга буде зі світлом всю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що сьогодні світло в столиці відключатимуть за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 16:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 16:00 до 19:00;
  • 4.2 черга - світло буде весь день;
  • 5.1 черга - світла не буде з 18:00 до 21:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 18:00 до 21:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30.
 

Водночас у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Києва та відключення світла

Нагадаємо, що 27 грудня росіяни здійснили дві хвилі ударів по Україні, використовуючи дрони та ракети. Основною ціллю РФ став Київ та Київська область.

Зокрема, в столиці наслідки атаки РФ були зафіксовані одразу в семи районах. Окрім того, у столиці виникли перебої з теплом і водою, к також були введені екстрені відключення світла. Після цього лівий берег міста кілька діб жив з екстреними відключеннями.

Також ми писали, що згідно публікації "Укренерго", завтра у неділю, 4 січня, графіки погодинних відключень світла продовжать діяти у більшості областей України.

