Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве света может не быть четыре часа подряд: графики отключений на 4 января

Фото: на этот раз света может не быть всего один раз за сутки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 4 января, в Киеве продолжат действовать графики почасовых отключений света. В то же время по меньшей мере одна очередь будет со светом все сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что сегодня свет в столице будут отключать по такому принципу:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 16:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 21:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь - свет будет весь день;
  • 5.1 очередь - света не будет с 18:00 до 21:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 18:00 до 21:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30.
 

В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Обстрел Киева и отключение света

Напомним, что 27 декабря россияне совершили две волны ударов по Украине, используя дроны и ракеты. Основной целью РФ стал Киев и Киевская область.

В частности, в столице последствия атаки РФ были зафиксированы сразу в семи районах. Кроме того, в столице возникли перебои с теплом и водой, к также были введены экстренные отключения света. После этого левый берег города несколько суток жил с экстренными отключениями.

Также мы писали, что согласно публикации "Укрэнерго", завтра в воскресенье, 4 января, графики почасовых отключений света продолжат действовать в большинстве областей Украины.

