В Киеве света может не быть четыре часа подряд: графики отключений на 4 января

Обстрел Киева и отключение света

Напомним, что 27 декабря россияне совершили две волны ударов по Украине, используя дроны и ракеты. Основной целью РФ стал Киев и Киевская область.

В частности, в столице последствия атаки РФ были зафиксированы сразу в семи районах. Кроме того, в столице возникли перебои с теплом и водой, к также были введены экстренные отключения света. После этого левый берег города несколько суток жил с экстренными отключениями.

Также мы писали, что согласно публикации "Укрэнерго", завтра в воскресенье, 4 января, графики почасовых отключений света продолжат действовать в большинстве областей Украины.