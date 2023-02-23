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У Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну повторно потрапив у полон

Фото: у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну повторно потрапив у полон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Одного з бойовиків так званої "ДНР" судили в Києві після його повторного потрапляння в полон до українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вирок суду від 10 лютого 2023 року.

Святошинський суд міста Київ провів закрите засідання, на якому розглядалась справа щодо державної зради уродженця Донеччини Руслана Вяльшина. Його визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану та в участі у незаконних збройних формуваннях.

У матеріалах слідства вказано, що Вяльшин добровільно прибув до "військового комісаріату ДНР" 27 липня 2022 року. Він написав заяву, що бажає добровільно мобілізуватися. Пізніше його було призначено стрільцем 1 стрілкового відділення 1 взводу 3 роти 1135 батальйону "1-ї окремої мотострілецької Словʼянської бригади ДНР".

Йому видали військову форму зразка РФ, берці, каску, речовий мішок, кружку і казанок, а також автомат Калашникова, чотири магазини і 120 патронів. Після цього він був доставлений на позиції в селі Мар'їнка Покровського району Донецької області.

Там Вяльшин служив протягом двох місяців. Він чергував зі зброєю та спостерігав за пересуванням українських військовослужбовців. У серпні 2022 року він разом з підрозділом передислокувався до сусіднього села Олександрівка.

У вересні минулого року 10 бойовиків "ДНР", разом з Вяльшиним, зайняли позицію у лісосмузі за 8 кілометрів від Мар'їнки. На наступний день він потрапив у полон.

За даними слідства, Вяльшин вже не вперше потрапляв у полон до українських військових. У 2018-му його вже затримували і судили за участь у терористичній організації.

Затриманий ще у 2015 році долучився до лав "ДНР". Він підписав контракт про проходження служби в "народній міліції". Він був розподілений на посаду механіка-водія. Однак на початку 2016 року через конфлікт із командиром роти він звільнився. У 2017 році він повернувся на службу в інший підрозділ "народної міліції ДНР". А от 20 квітня 2018-го його було узято у полон ЗСУ.

У серпні 2018-го Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив його до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак 27 грудня 2019 його було помилувано та обміняно на громадян, які перебувають у полоні Росії і так званих "Л/ДНР".

На засіданні 10 лютого Святошинський районний суд Києва засудив Вяльшина до 15 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє громадян Росії повторно потрапили у полон до українських військових після того, як відбувся обмін.

Окрім цього росіяни вигадали нову тактику, за допомогою якої зможуть затягувати обмін військовополонених.

Нагадаємо, що 4 лютого Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Загалом серед повернутих захисників - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Також Україні вдалося повернути тіло одного нашого загиблого воїна та тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.

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