Двоє окупантів після обміну знову потрапили у полон, - Лубінець

Двоє громадян Росії поаторно потрапили у полон до українських військових після того, як відбувся обмін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінеця в ефірі національного телемарафону.

За його словами, полонених звати Олександр Фоменко і Руслан Вальяшин. Раніше вони вже були в полоні і їх було повернуто до Росії в обмін на українців.

" Кого вони повертають - одразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", - розповів Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що вести перемовини щодо обміну з державою-агресором тяжко. Однак цей процес рухається.

"Також очікуємо скоро позитивних новин", - підсумував Лубінець.