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Двоє окупантів після обміну знову потрапили у полон, - Лубінець

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 16:11
Двоє окупантів після обміну знову потрапили у полон, - Лубінець Фото: двоє окупантів після обміну знову потрапили у полон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двоє громадян Росії поаторно потрапили у полон до українських військових після того, як відбувся обмін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінеця в ефірі національного телемарафону.

За його словами, полонених звати Олександр Фоменко і Руслан Вальяшин. Раніше вони вже були в полоні і їх було повернуто до Росії в обмін на українців.

" Кого вони повертають - одразу відправляють на фронт. Ми вважаємо, що це показник того, що там шалене недоукомплектування живою силою", - розповів Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що вести перемовини щодо обміну з державою-агресором тяжко. Однак цей процес рухається.

"Також очікуємо скоро позитивних новин", - підсумував Лубінець.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни вигадали нову тактику, за допомогою якої зможуть затягувати обмін військовополонених.

Нагадаємо, що 4 лютого Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Загалом серед повернутих захисників - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Також Україні вдалося повернути тіло одного нашого загиблого воїна та тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.

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