У Києві студентів не пустили в укриття університету, поліція перевіряє

В одному з університетів Києва нібито сталася надзвичайна ситація, коли студентів не пустили сховатися в укриття при повітряній тривозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції Києва.
Поліцейські Києва під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про нібито недопущення студентів одного зі столичних універів до укриття. Інцидент стався під час повітряної тривоги.
На місце події вже виїхали:
Правоохоронці зареєстрували інформацію у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
Наразі вони:
Пізніше, коли будуть результати, поліція надасть відповідну правову оцінку.
Відео, про яке каже поліція Києва, з'явилося у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Також там повідомлялося, що під час тривоги студентів економічного факультету КНУ не пустили до укриття вищого навчального закладу.
Їм нібито заявили, що воно переповнене, а інші двері були зачинені. Тож студентів відправили до станції метро, до якої йти приблизно 10 хвилин.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів уточнив умови роботи підприємств та організацій при оголошенні жовтого рівня загрози. Нові правила передбачають вимоги до укриття або безпечного простору.
Крім того, раніше Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на "жовтий" та "червоний" рівні залежно від типу загрози, а також оновив вимоги до роботи підприємств та навчальних закладів під час тривог.