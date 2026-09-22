В Киеве студентов не пустили в укрытие университета, полиция проверяет

В одном из университетов Киева якобы произошла чрезвычайная ситация, когда студентов не пустили в укрытие при воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Национальной полиции Киева.
Полицейские Киева во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о якобы недопущении студентов одного из столичных универов в укрытие. Инцидент произошел во время воздушной тревоги.
На место происшествия уже выехали:
Правоохранители зарегистрировали информацию в журнале единого учета заявлений и уведомлений.
Пока они:
Позже, когда будут результаты, полиция даст соответствующую правовую оценку.
Видео, о котором говорит полиция Киева, появилось в телеграмм-канале "Реальный Киев". Также там сообщалось, что во время тревоги студентов экономического факультета КНУ не пустили в укрытие высшего учебного заведения.
Им якобы заявили, что оно переполнено, а другая дверь была закрыта. Поэтому студентов отправили на станцию метро, до которой идти примерно 10 минут.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет Министров уточнил условия работы предприятий и организаций при объявлении желтого уровня угрозы. Новые правила предусматривают требования к укрытию или безопасному пространству.
Кроме того, ранее Кабмин ввел разделение воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровень в зависимости от типа угрозы, а также обновил требования к работе предприятий и учебных заведений во время тревог.