В Киеве студентов не пустили в укрытие университета, полиция проверяет

Студентов КНУ не пустили в укрытие

Полицейские Киева во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о якобы недопущении студентов одного из столичных универов в укрытие. Инцидент произошел во время воздушной тревоги.

На место происшествия уже выехали:

следственно-оперативная группа,

ювенальные инспекторы Голосеевского управления полиции

Правоохранители зарегистрировали информацию в журнале единого учета заявлений и уведомлений.

Пока они:

устанавливают все обстоятельства происшествия,

производят проверку.

Позже, когда будут результаты, полиция даст соответствующую правовую оценку.

Ситуация во время тревоги

Видео, о котором говорит полиция Киева, появилось в телеграмм-канале "Реальный Киев". Также там сообщалось, что во время тревоги студентов экономического факультета КНУ не пустили в укрытие высшего учебного заведения.

Им якобы заявили, что оно переполнено, а другая дверь была закрыта. Поэтому студентов отправили на станцию метро, до которой идти примерно 10 минут.