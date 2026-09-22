У Києві студентів не пустили в укриття університету, поліція перевіряє

В одному з університетів Києва нібито сталася надзвичайна ситація, коли студентів не пустили сховатися в укриття при повітряній тривозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції Києва.

Студентів КНУ не пустили в укриття

Поліцейські Києва під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про нібито недопущення студентів одного зі столичних універів до укриття. Інцидент стався під час повітряної тривоги.

На місце події вже виїхали:

слідчо-оперативна група,

ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції.

Правоохоронці зареєстрували інформацію у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

Наразі вони:

встановлюють усі обставини події,

проводять перевірку.

Пізніше, коли будуть результати, поліція надасть відповідну правову оцінку.

Ситуація під час тривоги

Відео, про яке каже поліція Києва, з'явилося у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Також там повідомлялося, що під час тривоги студентів економічного факультету КНУ не пустили до укриття вищого навчального закладу.

Їм нібито заявили, що воно переповнене, а інші двері були зачинені. Тож студентів відправили до станції метро, до якої йти приблизно 10 хвилин.