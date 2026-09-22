ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве студентов не пустили в укрытие университета, полиция проверяет

21:02 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве студентов не пустили в укрытие университета, полиция проверяет Фото: Полиция Киева проверяет информацию о недопущении студентов в укрытие (kyiv.npu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В одном из университетов Киева якобы произошла чрезвычайная ситация, когда студентов не пустили в укрытие при воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Национальной полиции Киева.

Студентов КНУ не пустили в укрытие

Полицейские Киева во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о якобы недопущении студентов одного из столичных универов в укрытие. Инцидент произошел во время воздушной тревоги.

На место происшествия уже выехали:

  • следственно-оперативная группа,
  • ювенальные инспекторы Голосеевского управления полиции

Правоохранители зарегистрировали информацию в журнале единого учета заявлений и уведомлений.

Пока они:

  • устанавливают все обстоятельства происшествия,
  • производят проверку.

Позже, когда будут результаты, полиция даст соответствующую правовую оценку.

Ситуация во время тревоги

Видео, о котором говорит полиция Киева, появилось в телеграмм-канале "Реальный Киев". Также там сообщалось, что во время тревоги студентов экономического факультета КНУ не пустили в укрытие высшего учебного заведения.

Им якобы заявили, что оно переполнено, а другая дверь была закрыта. Поэтому студентов отправили на станцию метро, до которой идти примерно 10 минут.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет Министров уточнил условия работы предприятий и организаций при объявлении желтого уровня угрозы. Новые правила предусматривают требования к укрытию или безопасному пространству.

Кроме того, ранее Кабмин ввел разделение воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровень в зависимости от типа угрозы, а также обновил требования к работе предприятий и учебных заведений во время тревог.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики