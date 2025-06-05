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У Києві стався збій у роботі метро: як сплатити за проїзд

Автор: Наталія Кава

У київському метрополітені у четвер, 5 червня, стався збій. Спостерігаються труднощі з оплатою проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили у КМДА, через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Наразі фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на станції метро "Хрещатик" з 29 квітня триває капітальний ремонт ескалатора, що веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року.

Також ми писали, що інтервали руху поїздів у Київському метро залежать від дня тижня та часу доби - і часто довші, ніж очікують пасажири. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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