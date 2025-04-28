Ремонт на головній станції метро у Києві: що потрібно знати пасажирам
Від завтра, 29 квітня, на одній з центральних стацій метро у Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалатора. Очікується, що роботи триватимуть до червня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На якій станції метро в Києві закриють ескалатор
У КМДА розповіли, що згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", плановий капітальний ремонт ескалатора №1 розпочнуть у вівторок, 29 квітня, на станції метро "Хрещатик".
Йдеться про вихід з метрополітену до Алеї Героїв Небесної Сотні.
Очікується, що ремонтні роботи триватимуть до червня 2025 року.
Пасажирам пояснили також, що відповідно до регламенту, капітальний ремонт ескалаторів проводять:
- або кожні 10-12 років;
- або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.
Що робитимуть з ескалатором на "Хрещатику"
"Один із ключових етапів ремонту - діагностика. Кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність і відповідність технічним вимогам", - повідомили пасажирам столичної підземки.
Так, якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, спеціалісти проводять технічне обслуговування та повертають її в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки, її замінюють.
В цілому ж капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора - демонтаж основних його елементів:
- сходового полотна;
- поручнів;
- редуктора;
- тягових ланцюгів;
- інших деталей, що забезпечують роботу обладнання.
"У спеціалізованій майстерні оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів", - поділились з українцями.
Уточнюється що ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.
Правила користування ескалатором у метрополітені
Насамкінець у "Київському метрополітені" нагадали громадянам правила користування ескалатором:
- триматися за поручень;
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не сидіти на східцях ескалатора;
- не бігти ескалатором;
- тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках;
- слідкувати за довгим одягом та особистими речами (щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора);
- сумки та пакети - тримати при собі (щоб уникнути травм або пошкодження речей).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.
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