Ремонт на головній станції метро у Києві: що потрібно знати пасажирам

Від завтра, 29 квітня, на одній з центральних стацій метро у Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалатора. Очікується, що роботи триватимуть до червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На якій станції метро в Києві закриють ескалатор

У КМДА розповіли, що згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", плановий капітальний ремонт ескалатора №1 розпочнуть у вівторок, 29 квітня, на станції метро "Хрещатик".

Йдеться про вихід з метрополітену до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть до червня 2025 року.

Пасажирам пояснили також, що відповідно до регламенту, капітальний ремонт ескалаторів проводять:

або кожні 10-12 років;

або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Що робитимуть з ескалатором на "Хрещатику"

"Один із ключових етапів ремонту - діагностика. Кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність і відповідність технічним вимогам", - повідомили пасажирам столичної підземки.

Так, якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, спеціалісти проводять технічне обслуговування та повертають її в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки, її замінюють.

В цілому ж капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора - демонтаж основних його елементів:

сходового полотна;

поручнів;

редуктора;

тягових ланцюгів;

інших деталей, що забезпечують роботу обладнання.

"У спеціалізованій майстерні оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів", - поділились з українцями.

Уточнюється що ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.

Правила користування ескалатором у метрополітені

Насамкінець у "Київському метрополітені" нагадали громадянам правила користування ескалатором: