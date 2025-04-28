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Ремонт на головній станції метро у Києві: що потрібно знати пасажирам

Понеділок 28 квітня 2025 18:04
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Ремонт на головній станції метро у Києві: що потрібно знати пасажирам Ремонт ескалатора розпочнуть на головній станції метро Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Від завтра, 29 квітня, на одній з центральних стацій метро у Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалатора. Очікується, що роботи триватимуть до червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На якій станції метро в Києві закриють ескалатор

У КМДА розповіли, що згідно з інформацією КП "Київський метрополітен", плановий капітальний ремонт ескалатора №1 розпочнуть у вівторок, 29 квітня, на станції метро "Хрещатик".

Йдеться про вихід з метрополітену до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть до червня 2025 року.

Пасажирам пояснили також, що відповідно до регламенту, капітальний ремонт ескалаторів проводять:

  • або кожні 10-12 років;
  • або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Що робитимуть з ескалатором на "Хрещатику"

"Один із ключових етапів ремонту - діагностика. Кожен елемент ескалатора перевіряють на зношеність і відповідність технічним вимогам", - повідомили пасажирам столичної підземки.

Так, якщо деталь придатна до подальшої експлуатації, спеціалісти проводять технічне обслуговування та повертають її в ескалатор. Якщо ж деталь не відповідає стандартам безпеки, її замінюють.

В цілому ж капітальний ремонт передбачає повне розбирання ескалатора - демонтаж основних його елементів:

  • сходового полотна;
  • поручнів;
  • редуктора;
  • тягових ланцюгів;
  • інших деталей, що забезпечують роботу обладнання.

"У спеціалізованій майстерні оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капітальний ремонт ескалаторів", - поділились з українцями.

Уточнюється що ці надважливі ремонтні роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.

Правила користування ескалатором у метрополітені

Насамкінець у "Київському метрополітені" нагадали громадянам правила користування ескалатором:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках;
  • слідкувати за довгим одягом та особистими речами (щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора);
  • сумки та пакети - тримати при собі (щоб уникнути травм або пошкодження речей).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.

Читайте також, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.

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