В Киеве произошел сбой в работе метро: как оплатить проезд

Напомним, на станции метро "Крещатик" с 29 апреля продолжается капитальный ремонт эскалатора, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня 2025 года.

Также мы писали, что интервалы движения поездов в Киевском метро зависят от дня недели и времени суток - и часто длиннее, чем ожидают пассажиры. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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