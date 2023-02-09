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В Києві стався вибух на території колишнього заводу, під завалами можуть бути люди

Фото: в Києві стався вибух на території колишнього заводу, під завалами можуть бути люди (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, на місці вже працюють усі служби.

"Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху", - пише міський голова.

Оновлено о 16:02

Згідно з даними Київської міської військової адміністрації, попередньо відомо, що вибухнув газовий балон. Є постраждалі.

Оновлено о 16:07

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула", - пише Кличко.

Трьох людей вдалось витягнути з-під завалів, наразі їм надається медична допомога.

Оновлено о 16:24

За словами міського голови, внаслідок вибуху сталось руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

"Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують", - додав Кличко.

Фото: в Києві стався вибух на території колишнього заводу, під завалами можуть бути люди (РБК-Україна)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через регулярні відключення світла, українці почали частіше використовувати газові балончики. На жаль, інколи виникають ситуації, коли він вибухає. Рятувальники розповіли, чому так відбувається.

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Киев