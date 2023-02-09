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В Киеве произошел взрыв на территории бывшего завода, под завалами могут быть люди

Фото: в Киеве произошел взрыв на территории бывшего завода, под завалами могут быть люди (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, на месте уже работают все службы.

"Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - пишет мэр.

Обновлено в 16:02

Согласно данным Киевской городской военной администрации, предварительно известно, что взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.

Обновлено в 16:07

"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, один человек погиб", - пишет Кличко.

Трех человек удалось вытащить из-под завалов, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Обновлено в 16:24

По словам городского головы, в результате взрыва произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.

"Один человек погиб. Трех пострадавших достали из-под завалов. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Причины взрыва выясняются", - добавил Кличко.

Фото: в Киеве произошел взрыв на территории бывшего завода, под завалами могут быть люди (РБК-Украина)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что из-за регулярных отключений света, украинцы начали чаще использовать газовые баллончики. К сожалению, иногда возникают ситуации, когда он взрывается. Спасатели рассказали, почему так происходит.

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Киев