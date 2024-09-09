У Києві стався вибух на АТП, а дрони РФ залетіли у Латвію та Румунію: новини за вихідні

У Києві стався стався вибух на автотранспортному підприємстві. А російські безпілотники залітали на територію Румунії та Латвії.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 7 вересня:

Новини за 8 вересня:

Росія завдала авіаудару по Сумах. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено.

Аналітики ISW вважають, що Росія може використати нещодавно отримані іранські ракети для атак інфраструктури України.

Українські дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км, - Буданов

"Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат", - наголосив керівник ГУР Кирило Буданов, вітаючи військовослужбовців з Днем воєнної розвідки.

У Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що Варшава могли б збивати російські ракети над Україною, якщо була б загроза для АЕС.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.

У мережі заявили, що робітник ТЦК "накинувся" на жінку в Одесі: військові зробили заяву

У мережі показали кадри, де нібито співробітник ТЦК напав на жінку, яка нібито жінка принесла їжу хворому чоловікові.

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що біля будівлі збірного пункту міста громадянка нібито намагалася перешкодити роботі військкомату. Військові викликали поліцію, але жінка напала на транспортний засіб.

Шольц закликав українських біженців знайти роботу

Число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки німецькій урядовій програмі.

"Але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.

Ризик застосування ядерної зброї РФ по Україні був реальним, - голова ЦРУ

"Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", - сказав голова ЦРУ Вільям Бернс, спілкуючись з головою британської зовнішньої розвідки Мі-6.

Він додав, що президент США Джо Байден відправив його поговорити з російським колегою Сергієм Наришкіним наприкінці 2022 року, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

У Румунії перевіряють місця, де міг впасти російський дрон

Як зазначили у Міноборони Румунії, вночі під час атаки Росії два літаки F-16 вилетіли до кордону з Україною для моніторингу.

Система спостереження виявила російський дрон, який залетів у Румунію. Він повернувся в Україну, але ймовірну зону ураження перевіряють.

Жителі прикордонних з Україною регіонів отримали попередження про небезпеку падіння об’єктів.

У Києві стався стався вибух на автотранспортному підприємстві, - мер

"У Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

Хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів. Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури Росії.

Фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії

"Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина - відправлення військових безпілотників до Росії", - сказав член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані.

Він зробив заяву менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу балістичних ракет малої дальності до Росії.

Україна заборонила російським полоненим дзвінки додому, - омбудсмен

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії... Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Такий крок зробили у відповідь на збільшення кількості випадків страти українських захисників.

На сході Латвії вчора упав російський військовий безпілотник, йде розслідування

"Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно", - заявив латвійський президент.

Російський безпілотник залетів у повітряний простір з Білорусі.

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