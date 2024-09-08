В Києві на території АТП стався вибух: під завалами можуть бути люди
Фото: у Києві на території АТП стався вибух, під завалами можуть бути люди (Getty Images)
В Києві на території АТП стався вибух 8 вересня. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження", - розповів він.
За словами мера, частково зруйнована двоповерхова будівля, але пожежі немає.
"Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", - додав Кличко.
У мережі вже публікують наслідки вибуху на підприємстві у Києві.
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