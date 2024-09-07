Шольц закликав українських біженців знайти роботу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до українців, що тимчасово оселились в його країні. Він закликав біженців працевлаштовуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зауважив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.

Він зауважив, що число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.

"Але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.