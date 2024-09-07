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Шольц закликав українських біженців знайти роботу

Німеччина, Субота 07 вересня 2024 20:58
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Шольц закликав українських біженців знайти роботу Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до українців, що тимчасово оселились в його країні. Він закликав біженців працевлаштовуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зауважив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.

Він зауважив, що число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.

"Але було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер.

Нагадаємо, що ще з минулого року Німеччина почала зменшувати виплати українським біженцям. Зокрема на цей рік Німеччина планувала вдвічі скоротити обсяг допомоги, що мав виділитись федеральним землям на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців.

Зауважимо, що, за даними досліджень, на січень 2024 року за кордоном у зв’язку з війною знаходилось 4,9 млн українців. З них близько 4,3 млн мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Найбільше біженців - у Німеччині (1,3 млн), Польщі (951 600) та Чехії (381 200).

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