У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: підтоплені вулиці та парковки

Нагадаємо, нещодавно на лівому березі Києва стався ще один прорив трубопроводу. Аварія сталася на Дніпровській набережній.

Також на початку листопада у столиці стався масштабний прорив труби з гарячою водою під час запуску тепломережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.