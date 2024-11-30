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В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: подтоплены улицы и парковки

Фото: в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода 30 ноября (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталья Юрченко

На левом берегу Киева произошел масштабный прорыв трубопровода. В результате аварии подтоплены улицы и парковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" утром 30 ноября локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе столицы.

Патрульная полиция перекрыла движение транспорта с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой.

В результате прорыва частично подтоплена автостоянка на проспекте Григоренко, 18, находящиеся рядом парковочные площадки, а также проезжая часть.

В сети опубликовали кадры масштабной утечки. На кадрах видно, что вода залила улицы и парковки.

 

Напомним, недавно на левом берегу Киева произошел еще один прорыв трубопровода. Авария произошла на Днепровской набережной.

Также в начале ноября в столице произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой при запуске теплосети.

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