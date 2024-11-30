В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: подтоплены улицы и парковки

Напомним, недавно на левом берегу Киева произошел еще один прорыв трубопровода. Авария произошла на Днепровской набережной.

Также в начале ноября в столице произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой при запуске теплосети.

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