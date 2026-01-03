У Києві стартували переговори з Європою щодо мирного плану

За його словами, участь у зустрічах беруть начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Перший блок переговорів присвячений рамковим документам. Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки для України, підходи до формування мирного плану та узгодження послідовності подальших спільних кроків із партнерами. Умєров наголосив, що робота спрямована на вироблення рішень, які будуть реалістичними та базуватимуться на спільній відповідальності України й європейських союзників.

За даними РБК-Україна, у засіданні взяли цчасть 18 представників європейських краї та країн НАТО. Також відомо, що до економічної сесії долучиться спецпредставник президента США Стів Віткофф.

А далі, до інших сесій, долучиться зять президента США Джаред Кушнер.