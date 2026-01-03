В Киеве стартовали переговоры с Европой по мирному плану

По его словам, участие во встречах принимают начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.

Первый блок переговоров посвящен рамочным документам. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности для Украины, подходах к формированию мирного плана и согласовании последовательности дальнейших совместных шагов с партнерами. Умеров подчеркнул, что работа направлена на выработку решений, которые будут реалистичными и будут базироваться на общей ответственности Украины и европейских союзников.

По данным РБК-Украина, в заседании приняли участие 18 представителей европейских стран и стран НАТО. Также известно, что к экономической сессии присоединится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

А дальше, к другим сессиям, присоединится зять президента США Джаред Кушнер.