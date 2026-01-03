В Киеве стартовали переговоры с Европой по мирному плану

Украина начала совместную работу с европейскими партнерами в Киеве относительно гарантий безопасности и подходов к мирному плану.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров
По его словам, участие во встречах принимают начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.
Первый блок переговоров посвящен рамочным документам. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности для Украины, подходах к формированию мирного плана и согласовании последовательности дальнейших совместных шагов с партнерами. Умеров подчеркнул, что работа направлена на выработку решений, которые будут реалистичными и будут базироваться на общей ответственности Украины и европейских союзников.
По данным РБК-Украина, в заседании приняли участие 18 представителей европейских стран и стран НАТО. Также известно, что к экономической сессии присоединится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
А дальше, к другим сессиям, присоединится зять президента США Джаред Кушнер.
В конце года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит встречу на уровне советников с участием США и европейских стран, которая может состояться уже в январе. По его словам, подготовку к ней он начал сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом и консультаций с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими партнерами.
Накануне стало известно, что Польшу на этой встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.
Кроме того, 6 января во Франции запланирована встреча лидеров "Коалиции решительных", во время которой участники должны согласовать свой вклад в гарантии безопасности для Украины.
Сегодня же в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.