У Києві старт будівництва житла впав на 65%: що відбувається з ринком новобудов

Де будують менше житла

Загальне скорочення обсягів нового будівництва пов’язане з показниками столичного регіону. У Києві кількість квартир, будівництво яких розпочали в першому півріччі, зменшилася на 65%, а в Київській області - на 41%.

В інших регіонах України ситуація протилежна: активність зросла на 26%.

Де найдорожчі новобудови

Найвища медіанна ціна квадратного метра на первинному ринку - у Львові, де вона становить 69,8 тис. грн. У Києві квадратний метр коштує 65 тис. грн. Найнижча - у Запоріжжі, там середня ціна на "квадрат" становить 24 100 грн.

У столиці стартова ціна за рік зросла на 18%, зокрема на 11,7% за останні шість місяців.

Водночас ціни змінювалися по-різному залежно від класу житла. За пів року новобудови комфорт-класу подорожчали на 10,6%, тоді як економ- і преміум-класи дещо втратили в ціні.