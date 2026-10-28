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У Києві старт будівництва житла впав на 65%: що відбувається з ринком новобудов

08:07 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку новобудов (колаж РБК-Україна)

У першому півріччі 2026 року в Україні розпочали будівництво 47,4 тис. квартир і одноквартирних будинків - це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Найдорожчі новобудови у Львові та Києві, причому у столиці стартова ціна за рік зросла на 18%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт ЛУН.

Де будують менше житла

Загальне скорочення обсягів нового будівництва пов’язане з показниками столичного регіону. У Києві кількість квартир, будівництво яких розпочали в першому півріччі, зменшилася на 65%, а в Київській області - на 41%.

В інших регіонах України ситуація протилежна: активність зросла на 26%.

Де найдорожчі новобудови

Найвища медіанна ціна квадратного метра на первинному ринку - у Львові, де вона становить 69,8 тис. грн. У Києві квадратний метр коштує 65 тис. грн. Найнижча - у Запоріжжі, там середня ціна на "квадрат" становить 24 100 грн.

У столиці стартова ціна за рік зросла на 18%, зокрема на 11,7% за останні шість місяців.

Водночас ціни змінювалися по-різному залежно від класу житла. За пів року новобудови комфорт-класу подорожчали на 10,6%, тоді як економ- і преміум-класи дещо втратили в ціні.

Читайте також про те, що у Києві за рік на 4% знилилась кількість оголошень про продаж житла, в Івано-Франківську - на 27%, а в Одесі пропозицій побільшало майже на третину.

Раніше ми писали про те, де в Україні найбільше зросла вартість квартир у 2026 році.

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