У Києві старт будівництва житла впав на 65%: що відбувається з ринком новобудов

У першому півріччі 2026 року в Україні розпочали будівництво 47,4 тис. квартир і одноквартирних будинків - це на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Найдорожчі новобудови у Львові та Києві, причому у столиці стартова ціна за рік зросла на 18%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт ЛУН.
Загальне скорочення обсягів нового будівництва пов’язане з показниками столичного регіону. У Києві кількість квартир, будівництво яких розпочали в першому півріччі, зменшилася на 65%, а в Київській області - на 41%.
В інших регіонах України ситуація протилежна: активність зросла на 26%.
Найвища медіанна ціна квадратного метра на первинному ринку - у Львові, де вона становить 69,8 тис. грн. У Києві квадратний метр коштує 65 тис. грн. Найнижча - у Запоріжжі, там середня ціна на "квадрат" становить 24 100 грн.
У столиці стартова ціна за рік зросла на 18%, зокрема на 11,7% за останні шість місяців.
Водночас ціни змінювалися по-різному залежно від класу житла. За пів року новобудови комфорт-класу подорожчали на 10,6%, тоді як економ- і преміум-класи дещо втратили в ціні.
Читайте також про те, що у Києві за рік на 4% знилилась кількість оголошень про продаж житла, в Івано-Франківську - на 27%, а в Одесі пропозицій побільшало майже на третину.
Раніше ми писали про те, де в Україні найбільше зросла вартість квартир у 2026 році.