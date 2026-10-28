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В Киеве старт строительства жилья упал на 65%: что происходит с рынком новостроек

08:07 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке новостроек (коллаж РБК-Украина)

В первом полугодии 2026 года в Украине приступили к строительству 47,4 тыс. квартир и одноквартирных домов - это на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самые дорогие новостройки во Львове и Киеве, причем в столице стартовая цена за год выросла на 18%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет ЛУН.

Где строят меньше жилья

Общее сокращение объемов нового строительства связано с показателями столичного региона. В Киеве количество квартир, строительство которых началось в первом полугодии, уменьшилось на 65%, а в Киевской области - на 41%.

В других регионах Украины ситуация обратная: активность выросла на 26%.

Где самые дорогие новостройки

Самая высокая медианная цена квадратного метра на первичном рынке - во Львове, где она составляет 69,8 тыс. грн. В Киеве квадратный метр стоит 65 тысяч гривен. Самая низкая - в Запорожье, там средняя цена на "квадрат" составляет 24 100 грн.

В столице стартовая цена за год выросла на 18%, в том числе на 11,7% за последние шесть месяцев.

В то же время, цены изменялись по-разному в зависимости от класса жилья. За полгода новостройки комфорт-класса подорожали на 10,6%, в то время как эконом- и премиум-классы несколько потеряли в цене.

Читайте также о том, что в Киеве за год на 4% снизилось количество объявлений о продаже жилья, в Ивано-Франковске - на 27%, а в Одессе предложений увеличилось почти на треть.

Ранее мы писали о том, где в Украине больше выросла стоимость квартир в 2026 году.

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