У Києві станцію метро "Площа Українських Героїв" знову хочуть перейменувати: деталі петиції

08:00 15.05.2026 Пт
2 хв
Чим не вгодила "патріотична назва" станції?
aimg Василина Копитко
Зараз петиція перебуває на етапі збору голосів (фото: Getty Images)

У Києві зареєстрували петиції для перейменування станції метро "Площа Українських Героїв" на честь видатного українського поета та дисидента Василя Стуса.

Головне:

  • На сайті Київради зареєстрували петицію №14219 про зміну назви нещодавно перейменованої станції.
  • Автор ініціативи вважає, що назва "Площа Українських Героїв" є надто узагальненою і не сприяє формуванню ідентичності.
  • Зараз петиція перебуває на етапі збору підписів (необхідно 6000 голосів).

Основні аргументи автора

Авторка петиції Вікторія Строган зазначає, що зараз лише одна з 52 станцій київського метро названа на честь історичної постаті (станція "Тараса Шевченка"). На її думку, закріплення імені Стуса в самому центрі міста допоможе формуванню національної ідентичності та зруйнує російські наративи.

Серед інших причин для зміни назви виділяють:

  • Складнощі у використанні: Згідно з аргументацією, узагальнена назва "Площа Українських Героїв" погано приживається, і містяни часто або використовують стару назву ("Льва Толстого"), або скорочують нову до "УГ". Назва "Стуса" є лаконічною та зручною.

  • Історична справедливість: Автор підкреслює, що радянська влада витісняла українських героїв на околиці, залишаючи центр для імперських діячів. Перейменування центральної станції на честь Стуса має виправити цей перекіс.

  • Фінансове питання: У петиції запевняють, що оновлення дизайну та написів можна здійснити за допомогою волонтерів або через збір коштів, мінімізуючи навантаження на бюджет.

Яка ситуація зараз

Петицію опублікували 14 травня. Зараз триває збір підписів. Для того, щоб влада Києва розглянула пропозицію, звернення має набрати 6000 голосів протягом 60 днів.

Нагадаємо, що станція "Площа Українських Героїв" отримала свою нинішню назву у 2023-му в межах процесу дерусифікації міських об’єктів (раніше це була "Площа Льва Толстого").

Не перша спроба перейменування

Додамо, що торік у Києві пропонували перейменувати станцію метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Автор ініціативи Сергій Шевченко наголошував, що перейменування є логічним та історично обумовленим, оскільки поет у 1970-80-х роках жив саме в цьому районі - на вулиці Чорнобильській.

Однак дана петиція набрала лише трохи більше третини із необхідної кількості голосів.

