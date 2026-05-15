В Киеве станцию метро "Площадь Украинских Героев" снова хотят переименовать: детали петиции

В Киеве зарегистрировали петиции для переименования станции метро "Площадь Украинских Героев" в честь выдающегося украинского поэта и диссидента Василия Стуса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию №14219.
Главное:
Автор петиции Виктория Строган отмечает, что сейчас только одна из 52 станций киевского метро названа в честь исторической фигуры (станция "Тараса Шевченко"). По ее мнению, закрепление имени Стуса в самом центре города поможет формированию национальной идентичности и разрушит российские нарративы.
Среди других причин для изменения названия выделяют:
Сложности в использовании: Согласно аргументации, обобщенное название "Площадь Украинских Героев" плохо приживается, и горожане часто или используют старое название ("Льва Толстого"), или сокращают новое до "УГ". Название "Стуса" является лаконичным и удобным.
Историческая справедливость: Автор подчеркивает, что советская власть вытесняла украинских героев на окраины, оставляя центр для имперских деятелей. Переименование центральной станции в честь Стуса должно исправить этот перекос.
Финансовый вопрос: В петиции уверяют, что обновление дизайна и надписей можно осуществить с помощью волонтеров или через сбор средств, минимизируя нагрузку на бюджет.
Петицию опубликовали 14 мая. Сейчас идет сбор подписей. Для того, чтобы власти Киева рассмотрели предложение, обращение должно набрать 6000 голосов в течение 60 дней.
Напомним, что станция "Площадь Украинских Героев" получила свое нынешнее название в 2023-м в рамках процесса дерусификации городских объектов (ранее это была "Площадь Льва Толстого").
Добавим, что в прошлом году в Киеве предлагали переименовать станцию метрополитена "Академгородок" на "Василия Стуса". Автор инициативы Сергей Шевченко отмечал, что переименование является логичным и исторически обусловленным, поскольку поэт в 1970-80-х годах жил именно в этом районе - на улице Чернобыльской.
Однако данная петиция набрала лишь чуть больше трети из необходимого количества голосов.