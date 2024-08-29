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У Києві станція метро "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід: що сталося

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово зачинена для входу пасажирів і працює лише на вихід.

Обмеження введено через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби займаються усуненням несправності. Середній резервний ескалатор на станції проходить плановий капітальний ремонт.

У КМДА заявили, що про відновлення звичайного режиму роботи станції буде повідомлено додатково.

Оновлено (13:16)

У КМДА повідомили, що станція "Вокзальна" запрацювала на вхід для пасажирів. 

"Несправність ескалатора усунули", - йдеться у повідомленні. 

 

Робота застосунку "Київ Цифровий"

У липні кілька разів спостерігалися збої в роботі застосунку "Київ Цифровий" через проведення технічних робіт. Зокрема, тимчасово не працювала оплата сервісів.

На початку серпня додаток "Київ Цифровий" оновили, завдяки цьому зʼявилися нові функції. Зокрема, у застосунку зʼявилися сервіси із корисними посиланнями на міські сайти.

Раніше у КМДА розповіли в коментарі РБК-Україна, що продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Раніше повідомлялося, на якому етапі будівництво метро на Троєщину.

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