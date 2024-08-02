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На якому етапі будівництво метро на Троєщину: відповідь КМДА

Київ, Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 20:00
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На якому етапі будівництво метро на Троєщину: відповідь КМДА Фото: Будівництво тунелю метро (facebook.com/Kyivmetrobud)
Автор: Ольга Маджумдар, Василина Копитко

У Києві триває будівництво метро на Троєщину. На території Русанівських садів споруджують огороджувальні конструкції метрополітену.

На якому етапі будівництво цієї гілки метрополітену, РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Наразі триває будівництво основних конструкцій ділянки метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" – основних огороджуючих конструкцій станцій "Затока Десенка" та "Райдужна" і перегінних тунелів, розповіли в КМДА.

Ці роботи виконує КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, станом на сьогодні в основних конструкціях побудовано передбачені під рух метрополітену:

  • естакаду на Рибальському півострові та станцію метрополітену "Суднобудівна";
  • лівоповоротний з’їзд з Подільського мостового переходу на вул. Набережно-Рибальську;
  • міст через річку Дніпро;
  • естакаду на Трухановому острові та станцію метрополітену "Труханів острів";
  • міст через затоку Десенка;
  • естакаду в урочищі Горбачиха та станцію метрополітену "Затока Десенка".

На якому етапі будівництво метро на Троєщину: відповідь КМДА

Фото: Будівництво метро між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна"(facebook.com/povoroznyk.m)

"У поточному році здійснюються роботи виключно зі спорудження основних огороджувальних конструкцій метрополітену на території Русанівських садів", - повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

Раніше у КМДА показали, як проходить будівництво лінії метрополітену на Троєщину. Ведуться роботи між майбутніми станціями "Затока Десенка" та "Райдужна".

Також ми писали, що у КМДА повідомили, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

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