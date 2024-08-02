На якому етапі будівництво метро на Троєщину: відповідь КМДА

У Києві триває будівництво метро на Троєщину. На території Русанівських садів споруджують огороджувальні конструкції метрополітену.

На якому етапі будівництво цієї гілки метрополітену, РБК-Україна повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"У поточному році здійснюються роботи виключно зі спорудження основних огороджувальних конструкцій метрополітену на території Русанівських садів", - повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако .

Фото: Будівництво метро між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна"(facebook.com/povoroznyk.m)

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, станом на сьогодні в основних конструкціях побудовано передбачені під рух метрополітену:

Наразі триває будівництво основних конструкцій ділянки метрополітену від дамби Русанівських садів до станції метро "Райдужна" – основних огороджуючих конструкцій станцій "Затока Десенка" та "Райдужна" і перегінних тунелів , розповіли в КМДА.

Раніше у КМДА показали, як проходить будівництво лінії метрополітену на Троєщину. Ведуться роботи між майбутніми станціями "Затока Десенка" та "Райдужна".

Також ми писали, що у КМДА повідомили, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

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