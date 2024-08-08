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Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі": відповідь КМДА

Київ, Україна, Четвер 08 серпня 2024 20:00
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Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі": відповідь КМДА Фото: Вхід до станції метро у Києві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі", у коментарі РБК-Україна повідомили у Департаменті транспорту КМДА.

У Департаменті транспорту КМДА зазначили, що будівництво дільниці Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Святошин" до станції Новобіличі" із зворотнім електродепо "Новобіличі" передбачене відповідно до проекту Генплану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року, в основу якого покладені основні положення "Концепції стратегічного розвитку м. Києва".

"На цей час проектна документація по цьому об'єкту на підприємстві не розробляється. Трасування лінії, розміщення станції буде визначено з урахуванням місця розміщення електродепо "Новобіличі", - повідомив заступник директора Департаменту транспорту КМДА Валентин Кульбако.

У Департаменті транспорту додали, що згідно із розпорядженням начальника КМВА "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", асигнування на 2024 рік на будівництво станції "Новобіличі" не передбачені.

"У разі включення зазначеного заходу до Програми економічного і соціального розвитку Києва та виділення коштів на поточний та наступні роки КП "Київський метрополітен" забезпечить виконання робіт", - зазначили в КМДА.

Будівництво ділянки метро до станції "Новобіличі" було передбачене відповідно до Генплану Києва до 2020 року, який був затверджений у 2002 році.

Нагадаємо, ми писали, на якому етапі будівництво метро на Троєщину.

Також ми розповідали, що у КМДА повідомили, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

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