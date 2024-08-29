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В Киеве станция метро "Вокзальная" временно работает только на выход: что произошло

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно закрыта для входа пассажиров и работает только на выход.

Ограничение введено из-за остановки эскалатора, работающего на подъем. Сейчас специалисты эскалаторной службы занимаются устранением неисправности. Средний резервный эскалатор на станции проходит плановый капитальный ремонт.

В КГГА заявили, что о восстановлении обычного режима работы станции будет сообщено дополнительно.

Обновлено (13:16)

В КГГА сообщили, что станция "Вокзальная" заработала на вход для пассажиров. 

"Неисправность эскалатора устранили", - говорится в сообщении. 

Работа приложения "Киев Цифровой"

В июле несколько раз наблюдались сбои в работе приложения "Киев Цифровой" из-за проведения технических работ. В частности, временно не работала оплата сервисов.

В начале августа приложение "Киев Цифровой" обновили, благодаря этому появились новые функции. В частности, в приложении появились сервисы с полезными ссылками на городские сайты.

Ранее в КГГА рассказали в комментарии РБК-Украина, что продолжение ветки столичного метро от станции "Академгородок" остается в планах развития Киева. Но на данный момент средства на строительство этого участка не выделены.

Ранее сообщалось, на каком этапе строительство метро на Троещину.

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