В Киеве станция метро "Вокзальная" временно работает только на выход: что произошло

Работа приложения "Киев Цифровой"

В июле несколько раз наблюдались сбои в работе приложения "Киев Цифровой" из-за проведения технических работ. В частности, временно не работала оплата сервисов.

В начале августа приложение "Киев Цифровой" обновили, благодаря этому появились новые функции. В частности, в приложении появились сервисы с полезными ссылками на городские сайты.

Ранее в КГГА рассказали в комментарии РБК-Украина, что продолжение ветки столичного метро от станции "Академгородок" остается в планах развития Киева. Но на данный момент средства на строительство этого участка не выделены.

Ранее сообщалось, на каком этапе строительство метро на Троещину.

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