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В Киеве произошел большой пожар на АЗС (видео)

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Киев, Воскресенье 09 июля 2023 15:29
В Киеве произошел большой пожар на АЗС (видео) Иллюстративное фото: в Киеве произошел большой пожар на АЗС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар в воскресенье, 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Telegram-каналы сообщают, что горит автозаправочная станция.

На видео видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара.

При этом киевские власти и ГСЧС пока не комментировали событие. Причины пожара также не известны.

Происшествия

Напомним, 20 июня в жилой дом под Киевом попала молния. Из-за этого моментально вспыхнул пожар.

Ранее в Вышгородском районе Киевской области в поле загорелись пластиковые трубы. Столб дыма от пожара был виден даже из центра столицы.

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