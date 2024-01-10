У Києві сталася сильна пожежа на автомийці (відео)

"Величезний стовп диму в Києві на Березняках.... Повністю згоріла автомийка gold car wash на вулиці Березняківська, 15", - повідомили у пабліку.

Пізніше в Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений.

Патрульні на місці події регулювали дорожній рух. Наразі рух вже відновлено.

Затримки транспорту

Як повідомили в "Київпастрансі", через пожежу затримується рух автобусів №№44, 49 по вул. Березняківська.

"Рух автобусів №44, 49 організовано до вул. Березняківська, без заїзду на Залізничну платформу "Лівий берег", - попереджають в відомстві.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Крім того, 1 січня у Вишгороді, під Києвом, сталася пожежа у багатоповерхівці. Причина виявилася нетривальною.