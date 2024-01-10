В Киеве произошел сильный пожар на автомойке (видео)

"Огромный столб дыма в Киеве на Березняках... Полностью сгорела автомойка gold car wash на улице Березняковская, 15", - сообщили в паблике.

Позже в Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с пожаром на автомойке по улице Березняковской, движение транспорта затруднено.

Патрульные на месте происшествия регулировали дорожное движение. В настоящее время движение уже возобновлено.

Задержки транспорта

Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за пожара задерживается движение автобусов №№44, 49 по ул. Березняковская.

"Движение автобусов №44, 49 организовано до ул. Березняковская, без заезда на Железнодорожную платформу "Левый берег", - предупреждают в ведомстве.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева 26 декабря произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Кроме того, 1 января в Вышгороде, под Киевом, произошел пожар в многоэтажке. Причина оказалась нетривальной.