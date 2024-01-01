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Під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці: причина виявилася несподіваною

Вишгород, Понеділок 01 січня 2024 13:30
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Під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці: причина виявилася несподіваною Фото: у Вишгороді під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці через повербанк (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

У Вишгороді під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці. Причина виявилася нетривальною - ймовірно винен повербанк, який стояв на зарядці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

Так, 31 грудня о 15:34 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння квартири на 17-му поверсі 20-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород по вул. Кургузова.

"По прибуттю під час розвідки в задимленій квартирі виявлено жінку, яку вивели на свіже повітря і передали лікарям швидкої медичної допомоги. Після чого її госпіталізовано до районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Автівки заблокували проїзд рятувальним авто

Складність гасіння полягала в тому, що під"їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців.

"Рятувальникам довелось витрачати дорогоцінні хвилини, аби звільняти проїзд", - зазначають в ДСНС.

Причина пожежі

За попередньою інформацією причиною пожежі стало загорання павербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.

Пожежу повністю ліквідовано о 16:05. На ліквідацію залучалось 18 чоловік особового складу та п"ять одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Крім того, в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури 31 грудня.

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