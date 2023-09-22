У Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки вранці 22 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Пожежа сталася на вул. Райдужній в Дніпровському районі.
За даними рятувальників, загоряння сталося в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки.
О 07:42 пожежу на площі 250 кв. м ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.
Фото: у Києві сталася масштабна пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Нагадаємо, у серпні в житловому будинку Печерського району столиці сталась пожежа, через що постраждала дівчина.
Окрім того, нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.
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