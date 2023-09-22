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В Киеве произошел масштабный пожар

Фото: в Киеве произошел масштабный пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники утром 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Пожар произошел на ул. Радужная в Днепровском районе.

По данным спасателей, возгорание произошло в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники.

В 07:42 пожар на площади 250 кв. м ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

Фото: в Киеве произошел масштабный пожар (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожары в Киеве

Напомним, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

Кроме того, недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

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КиевГСЧСПожар