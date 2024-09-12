У Києві сталася аварія на трубопроводі: провалилася автівка (фото, відео)

Аварія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної. Там стався витік на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Його частково локалізували.

На місці аварії під асфальт частково провалися автівка. Як зазначили у КМДА, ремонтні робити призупинили через припарковані поряд інші автомобілі. Для пошуку власників припаркованих авто залучили працівників поліції.

Рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох у напрямку проспекту Голосіївського.

У "Київводоканалі" уточнили, що поки без води залишилися будинки на вулиці Голосіївській 12, 14, 16. Туди направили цистерну з питною з питною водою, яка знаходиться на вулиці Голосіївській, 12.

Зараз триває відкачування води, щоб фахівці могли почати ремонтні роботи.