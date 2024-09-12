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В Киеве произошла авария на трубопроводе: провалился автомобиль (фото, видео)

Иллюстративное фото: в Киеве произошла авария на трубопроводе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 12 сентября произошел прорыв на трубопроводе в Голосеевском районе. Из-за аварии автомобиль частично провалился под асфальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

Авария произошла на пересечении улиц Голосеевской и Горяной. Там произошла утечка на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Ее частично локализовали.

На месте аварии под асфальт частично провалился автомобиль. Как отметили в КГГА, ремонтные делать приостановили из-за припаркованных рядом других автомобилей. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции.

Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

В "Киевводоканале" уточнили, что пока без воды остались дома на улице Голосеевской 12, 14, 16. Туда направили цистерну с питьевой с питьевой водой, которая находится на улице Голосеевской, 12.

Сейчас идет откачка воды, чтобы специалисты могли начать ремонтные работы.

 

 

Напомним, на днях в Киеве также произошел прорыв на трубопроводе. Авария произошла на улице Бульварно-Кудрявской, частично была затоплена улица.

Также в июне на левом берегу Киева произошла авария на водопроводной сети. Из-за этого более двух десятков домов остались без водоснабжения.

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КГГАКиевАварияВодоснабжение