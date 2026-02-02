У Києві стабілізували ситуацію зі світлом і повертають графіки

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, вранці в понеділок, 2 лютого, через складну ситуацію в енергосистемі в низці регіонів України було запроваджено екстрені та аварійні відключення світла.

Обмеження торкнулися Києва та області, а також Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Сумської областей.

На час дії екстрених заходів звичні графіки стабілізаційних відключень було тимчасово скасовано.