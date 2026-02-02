UA

Економіка

У Києві стабілізували ситуацію зі світлом і повертають графіки

Ілюстративне фото: енергетики продовжують ремонт енергооб'єктів після атак РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві скасували екстрені відключення світла. Місто повертається до тимчасових графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Повернення до графіків

Згідно з повідомленням компанії, станом на даний момент ситуація в столиці дає змогу відмовитися від позапланових обмежень.

Надалі електропостачання здійснюватиметься відповідно до графіків.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Столиця повертається до тимчасових графіків", - зазначили в ДТЕК.

Де перевірити графіки

Мешканці столиці можуть дізнатися час відключення за своєю адресою на офіційних ресурсах:

У ДТЕК запевнили, що енергетики продовжують працювати в цілодобовому режимі, щоб забезпечити стабільну роботу системи та мінімізувати обмеження споживачів.

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, вранці в понеділок, 2 лютого, через складну ситуацію в енергосистемі в низці регіонів України було запроваджено екстрені та аварійні відключення світла.

Обмеження торкнулися Києва та області, а також Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Сумської областей.

На час дії екстрених заходів звичні графіки стабілізаційних відключень було тимчасово скасовано.

