В Киеве стабилизировали ситуацию со светом и возвращают графики

Киев, Понедельник 02 февраля 2026 17:25
В Киеве стабилизировали ситуацию со светом и возвращают графики Иллюстративное фото: энергетики продолжают ремонт энергообъектов после атак РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве отменили экстренные отключения света. Город возвращается к временным графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Возврат к графикам

Согласно сообщению компании, по состоянию на данный момент ситуация в столице позволяет отказаться от внеплановых ограничений.

В дальнейшем электроснабжение будет осуществляться в соответствии с графиками.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. Столица возвращается к временным графикам", - отметили в ДТЭК.

Где проверить графики

Жители столицы могут узнать время отключения по своему адресу на официальных ресурсах:

В ДТЭК заверили, что энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить стабильную работу системы и минимизировать ограничения потребителей.

Отключения света в Киеве

Напомним, утром в понедельник, 2 февраля, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде регионов Украины были введены экстренные и аварийные отключения света.

Ограничения коснулись Киева и области, а также Черниговской, Черкасской, Житомирской и Сумской областей.

На время действия экстренных мер привычные графики стабилизационных отключений были временно отменены.

