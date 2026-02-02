В Киеве стабилизировали ситуацию со светом и возвращают графики
В Киеве отменили экстренные отключения света. Город возвращается к временным графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Возврат к графикам
Согласно сообщению компании, по состоянию на данный момент ситуация в столице позволяет отказаться от внеплановых ограничений.
В дальнейшем электроснабжение будет осуществляться в соответствии с графиками.
"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. Столица возвращается к временным графикам", - отметили в ДТЭК.
Где проверить графики
Жители столицы могут узнать время отключения по своему адресу на официальных ресурсах:
- на сайте ДТЭК Киевские электросети;
- в чат-боте в Telegram;
- в мобильном приложении "Киев Цифровой".
В ДТЭК заверили, что энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить стабильную работу системы и минимизировать ограничения потребителей.
Отключения света в Киеве
Напомним, утром в понедельник, 2 февраля, из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде регионов Украины были введены экстренные и аварийные отключения света.
Ограничения коснулись Киева и области, а также Черниговской, Черкасской, Житомирской и Сумской областей.
На время действия экстренных мер привычные графики стабилизационных отключений были временно отменены.