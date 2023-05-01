В Киеве наблюдаются проблемы с подачей воды на левом берегу: что случилось
На левом берегу понижено давление в водопроводной сети. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрическое оборудование, поэтому она не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.
"Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу", - говорится в сообщении.
Как сообщает "Киевводоканал", ориентировочное время ликвидации повреждения 1 сутки.
Как сообщалось, в понедельник, 10 апреля, в Киеве, на Дружбы Народов, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.
Отметим, в Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытания сетей. В связи с этим в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.
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