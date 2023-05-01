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В Киеве наблюдаются проблемы с подачей воды на левом берегу: что случилось

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 08:33
В Киеве наблюдаются проблемы с подачей воды на левом берегу: что случилось Фото: в Киеве наблюдаются проблемы с подачей воды на левом берегу 1 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На левом берегу понижено давление в водопроводной сети. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрическое оборудование, поэтому она не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

"Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Киевводоканал", ориентировочное время ликвидации повреждения 1 сутки.

Как сообщалось, в понедельник, 10 апреля, в Киеве, на Дружбы Народов, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.

Отметим, в Киеве в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начались гидравлические испытания сетей. В связи с этим в нескольких районах столицы будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.

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