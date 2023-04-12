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У Києві почалися планові відключення гарячої води

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Київ, Середа 12 квітня 2023 19:15
У Києві почалися планові відключення гарячої води Фото: у Києві почалися планові відключення гарячої води (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у рамках підготовки до наступного опалювального сезону почались гідравлічні випробуваннями мереж. У зв’язку з цим в декількох районах столиці буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку РДА.

Як повідомляється, сьогодні розпочинаються гідравлічні випробування теплових магістралей № 2, 3, 4, 5, 6 ТОВ "Євро-Реконструкція" (Дарницької теплоелектроцентралі).

У зв’язку з цим з 12 до 26 квітня 2023 року буде припинено гаряче водопостачання:

  • в межах проспекту Бажана (частково);
  • Харківського шосе;
  • вул. Ревуцького (частково);
  • вул. Тростянецької;
  • вул. Славгородської;
  • вул. Поліської;
  • вул. Бориспільської;
  • вул. Вересневої;
  • вул Зрошувальної;
  • вул Приколійної (уздовж залізничної колії).

Киян просять надійно відключити свої об’єкти від системи теплоспоживання.

При виявленні пошкоджень теплових мереж (появи води на поверхні землі, виникнення провалів або зсувів ґрунту, тощо) слід негайно повідомляти чергового диспетчера КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:

  • міські номери: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54.
  • мобільний номер: (067) 654-70-72.

Телефони центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ Київської міської державної адміністрації:

  • 1557 (зі стаціонарного телефону);
  • (044) 500-15-17 (з мобільного).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві завершується опалювальний сезон. У суботу, 8 квітня, у житлових будинках столиці вже почали вимикати теплопостачання.

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