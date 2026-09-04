У Києві спалахнула пожежа внаслідок дронової атаки: перші деталі

У Солом'янському районі Києва 4 вересня сталося спалах на території нежитлової забудови.

За словами міського голови Віталія Кличка, екстрені служби вже прямують до місця події.

Мер столиці поки повідомив лише про сам факт пожежі та роботу рятувальників. Інших подробиць щодо обставин події наразі немає.

Після отримання інформації про спалах до місця направили відповідні служби. Їхнє завдання – встановити обставини події та ліквідувати пожежу.

Також відомо, що однією з постраждалих у Голосіївському районі медики надали необхідну допомогу амбулаторно. Госпіталізація їй не знадобилася.

Зазначимо, що 4 вересня у Броварах Київської області після ворожої атаки сталося спалах на території промислового підприємства. Через пожежу містом поширюється дим, тому місцева влада закликала мешканців дотримуватися запобіжних заходів.

Про пожежу повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків удару.