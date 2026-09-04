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В Киеве вспыхнул пожар в результате дроновой атаки: первые детали

11:40 04.09.2026 Пт
2 мин
Мер рассказал, что известно на данный момент
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: обстрел Киева (ГСЧС)

В Киеве зафиксировали возгорание на территории нежилой застройки. На место происшествия уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Киева Виталия Кличко в Telegram.

В Соломенском районе Киева 4 сентября произошло возгорание на территории нежилой застройки.

По словам городского главы Виталия Кличко, экстренные службы уже направляются к месту происшествия.

Мэр столицы пока сообщил только о самом факте пожара и работе спасателей. Других подробностей относительно обстоятельств происшествия на данный момент нет.

После получения информации о возгорании к месту направили соответствующие службы. Их задача – установить обстоятельства произошедшего и ликвидировать пожар.

Также известно, что одной из пострадавших в Голосеевском районе медики оказали необходимую помощь амбулаторно. Госпитализация ей не потребовалась.

Отметим, что 4 сентября в Броварах Киевской области после вражеской атаки произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Из-за пожара по городу распространяется дым, поэтому местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

О пожаре сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий удара.

Напоминаем, что в ночь на 4 сентября Киевская область подверглась очередной атаке российских войск. В результате удара в Софиевской Борщаговке были повреждены складские помещения, а на месте происшествия продолжалась работа соответствующих служб по ликвидации последствий.

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